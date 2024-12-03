中電低碳能源供港30年 實現跨境合作

【本報訊】中電控股有限公司昨舉辦「同行望遠‧低碳能源建香港」酒會，與社會各界慶祝本港過去30年的減碳里程碑。中電利用低碳能源支持本港的社會經濟發展，並與內地建立緊密聯繫，實現跨境戰略合作的成果。

結合先進科技 同行望遠 中電控股主席米高嘉道理在酒會上與嘉賓主持啟動儀式，致詞時指中電能與中廣核和南方電網建立策略性夥伴關係，充分體現區域合作帶來的強大力量及效益。面對氣候變化的挑戰，他深信憑藉中電和合作夥伴在過去數十年所建立的穩健基石，結合先進的科技和同行望遠的精神，將繼續為本港的清潔能源供應作出貢獻。

中電和中國廣核集團有限公司在1985年合資興建大亞灣核電站，是中國首座大型商用核電站，自1994年投產以來一直為本港提供安全、可靠和價格穩定的零碳能源，滿足本港四分之一的電力需求。中電和中國南方電網有限責任公司在2014年合資成立青山發電有限公司，亦為本港提供世界級的電力供應，並透過建設新燃氣機組和海上液化天然氣接收站，為本港的減碳目標作出貢獻。