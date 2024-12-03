中央收膠擬撤資助 環保署：會適度支援

【本報訊】由環保署資助、俗稱「中央收膠」的廢塑膠回收先導計劃將在明年初完結。署方昨日宣布，現有合約在明年1月中旬結束後不會再延續，受影響的9個地區的屋苑將由該區的「綠在區區」接手收集的廢塑膠。不過，回收業界指廢塑膠質素較低，價格亦較低，市場化及欠缺政府資助下難免要向綠在區區及屋苑等收費。署方則指會提供適度支援。

環保署早前資助3區推出中央收膠，聘請承辦商免費到屋苑及綠在區區等收集廢塑膠，前年再擴展至9區，覆蓋全港約一半人口，截至6月共收集約1.8萬噸廢塑膠，其中過去兩年已收到1.1萬噸。上年度營運開支約1,900萬元。其他地區則由「綠在區區」自行在市場上找回收商處理所收集的廢塑膠。

強調非完全市場化 不過，中央收膠合約將在明年初完結，有指署方擬取消直接資助，改由市場主導運作。環保署昨日回覆本報時表示，經比較和分析後認為由「綠在區區」安排下游回收更靈活自主及具成本效益，亦可惠及更多不同的下游回收。中央收膠地區的屋苑供上門收集服務會逐步由「綠在區區」接手，服務並不會受影響。

署方強調並非完全市場化廢塑膠回收，指仍會透過「綠在區區」支持廢塑膠回收，並會適度支援受停止中央收膠服務影響的「綠在區區」營辦機構，減低其在現合約期內處理廢塑膠的成本壓力。

不過，「中央收膠」承辦商之一的香港環保廢料再造業總會會長劉耀成表示，現時不論所收的廢塑膠一般混雜不同類型的膠，收集後需機器、人手分類等處理，運作成本高，而除了膠樽較有價有市外，其他廢塑膠價格近年較低，因此回收商或需向綠在區區分別收取額外的處理費及運輸費，低價值雜膠料每噸逾3,000元，不會如現在補貼下「乜膠都收」。

綠惜地球助理環境事務經理陳永傑認為，現時廢塑膠回收量仍然偏低，未能出現規模效益，指除了補貼之外，政府可以設法提高回收塑膠的「價值」，例如重推垃圾徵費，推高塑膠回收量。