粉嶺高球場環評 須發還重新諮詢

哥球會覆核成功 環保署或提上訴 香港哥爾夫球會於去年7月入稟高院申請司法覆核，指環保署有條件接納粉嶺高爾夫球場用地的環評報告屬越權，要求推翻該決定。高院之後頒下臨時暫緩令，暫時擱置環保署的決定，並於早前開庭處理該宗司法覆核。高院法官高浩文昨日頒下判詞，指球會提出的理據大部分均成立，裁定球會勝訴，並推翻環保署的決定，球會可獲得訟費。而環評報告則要發還並重新作公眾諮詢。

香港哥爾夫球會發表聲明歡迎裁決，重申高球場屬享譽國際的世界級高爾夫球場，具有重大生態及文化價值。球會指出，粉嶺高球場是香港重要並無可替代的體育設施，對吸引大型國際高球賽事至關重要。環保署則指，會研究判詞再決定是否提出上訴。

司法覆核申請人是香港哥爾夫球會，答辯人是環保署署長，土木工程拓展署則被列為相關利益人士。申請人於入稟狀中，要求擱置環保署有限度接納環評報告的決定，並指署方在接納報告前，沒有就土木工程署就報告呈交的補充資料作公眾諮詢，及等待球會作回應，認為其做法屬越權。入稟狀又批評該報告的評估方法有錯，忽視了對相關用地的保育。法官昨於判詞先引用1801年哥本哈根戰役中的一段典故，指一名瞎了一眼的英國指揮官，面對着退兵旗號，表示自己只有單眼，決定選擇性失明，但法官指就本案中環保署卻不能盲目行事。

官：環評過程 公眾參與不可或缺 判詞指，是次案件中環境諮詢委員會在討論相關環評報告後，要求土拓署補充高球場用地的相關生態資料等，但是在獲得補充資料後，環保署卻沒有就此再諮詢公眾便有條件接納該環評報告。法官指根據《環境影響評估條例》等，環評過程必須公開透明，公眾參與不可或缺，諮詢時環評報告的內容應該盡可能完備。而公眾只有一次機會評論環評報告，因此在獲得補充資料時，署方理應諮詢公眾的意見，法官認為署方處理相關程序時出錯。

另外，球會一方亦曾就環評報告提出相關意見，法官認為署方並未作出充分的考慮。球會引述多名專家指出環評報告的考察資料有缺失，包括涉及評估方法學的爭議，關乎用地內的古樹、中國水松、極度瀕危物種如蝙蝠及飛蛾的存活等，法官認為球會提出的大部分質疑均合理，但環評報告卻沒有把相關議題包括在內，故並不符合署方的要求。因此法官認為署方應重新再考慮相關的環評報告及作出公眾諮詢，故裁定球會勝訴。案件編號：HCAL 1258/2023