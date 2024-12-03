醫健：成視在人：及時醫治砂眼免致失明

「我覺得好擔心、好恐懼，好怕他一出世就失去視力。」來自埃塞俄比亞的年輕母親Tesfanesh，十分擔心自己的小寶寶感染傳染性眼疾「砂眼」後會失明。

Tesfanesh是一位初生嬰兒Hoyte的媽媽，Hoyte自一出世就患上眼疾——砂眼（trachoma），一種在埃塞俄比亞西南部城鎮常見的傳染性熱帶疾病。如果未及時治療，有機會令患者永久喪失視力。

患上砂眼除了為Hoyte的日常生活帶來不便，更有機會影響他未來的學習及工作機會，亦為這名男嬰的家庭帶來一份沉重的負擔。

救盲之旅 6周抗生素療程 幸運的是，希望就在身邊！Tesfanesh知道他們居住的村落有一個奧比斯篩查項目，這位心急如焚的母親立即帶着Hoyte來到我們的診所，讓我們的專業團隊為他檢查。最後Hoyte被診斷出患有砂眼，並接受了為期6星期的抗生素治療。治療期間Tesfanesh的家庭毋須支付任何費用，除了醫治眼疾，更進一步減輕家庭的經濟負擔。治療過後，小寶寶Hoyte終於可以擁有健康的視力，透過眼睛展望將來！

今次的救盲之旅全靠各個合作單位的共同努力，始能改善埃塞俄比亞社區對於治療及預防眼疾的護理技術，亦同時為這位母親及家庭帶來希望。

奧比斯