東呼即應：私家車闖單車徑 「置障」如入無人之境

【本報訊】《東呼即應》發現網上有片段顯示，一輛私家車竟然駛進單車徑；又有片段顯示馬路上有車輛疑越過隔籬行車線，碰撞後還大聲說「條線我㗎」！駕駛態度讓人滴汗。

市面上湧現一班劣質司機，在馬路上罔顧其他道路使用者安全，真是人人看見也會冒火。好像網上有片段顯示，一部私家車竟然於單車徑上行走，從女乘客落車「安置」障礙物到車輛在「前面路口左轉」可見，其熟悉「架步」程度旁若無人似的。

越線碰撞 惡司機：條線我㗎

說不定那些劣質司機已經假定了「條路係我㗎」，所以愛怎樣便怎樣。好像又有網上片段顯示，有車輛懷疑車身越過了旁邊行車線，結果「砰」，在香港這類「碰碰車」可說是「日日有」。但今次有趣的是，涉事司機落車後竟然爆出「金句」稱「條線我㗎」！那條究竟是甚麼線呢？竟然可以被私有化。