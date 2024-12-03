東呼即應：拖板亂插不勝負荷 易招火劫埋殺身禍

東呼即應訪專家 教安全使用方法 沙田頭路李屋村上月初有單位房間突然起火且傳出爆炸聲，屋內一對姓唐（38歲）及姓李（41歲）情侶疑救火時燒傷手部，兩人救火不果並負傷逃出屋外。報道指經消防初步調查，相信火警與房間內一個插上4個至5個插頭的拖板，疑不勝負荷有關。《東呼即應》訪問了相關專家，指出有獨立開關的拖板比沒有的安全，又提醒千萬不要在拖板插上太多插座，避免拖板負荷過重。

拖板絕對是家家戶戶必備的家電配件，非常實用但又經常發生意外，每隔數個月就有一宗。大埔去年曾經發生因拖板短路引發的致命火警，造成一死7傷的悲劇。消委會去年公布關於拖板測試結果，發現15款USB拖板，有13款安全測試不合格、3款有漏電風險及有一款更要回收。

獨立開關掣 方便斷電源 香港理工大學電機及電子工程學系系主任及電網現代化研究中心主任鍾志勇表示，有獨立開關的拖板比沒有的拖板安全，因為平常關掉電器電源後，電器會處於備用狀態，這時依然會有小量電流由拖板流到電器，有獨立開關的拖板容許大家方便地截斷電源，除了節省電力，更可以減輕拖板負荷。

他又提到，由於自組拖板的靈活性較高，所以在組裝與使用時要特別留意及小心，千萬不要在拖板插上太多插座，避免拖板負荷過重。拖板組裝後要檢查結構是否穩定、插頭能否插實，避免拖板漏電或者短路。事實上，拖板出現問題多數會有先兆，例如當插頭插入拖板時不夠穩固，代表拖板可能已經老化；使用拖板時如果發現拖板異常發熱，並聞到燒焦或塑膠味道，或者拖板表面有變色或融化現象，代表拖板有安全問題，可能是負荷過重，內部線路或者零件出現故障，有機會導致短路甚至起火。

大功率電器 不應用拖板 鍾提醒，除了計算總電器功率，使用拖板時亦有多方面要留意，謹記大功率電器不要使用拖板，應該有獨立插座，拖板上不要再使用萬能插蘇，避免電路負荷過重。同時，拖板不可以放置在潮濕或高溫的地方，亦不要用物件遮蔽，避免散熱不良。市民如果需要捲起拖板電線，電線捲曲幅度不能太大，千萬不要以電線掛起拖板，以免損壞電線。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑表示，拖板究竟要多少個插座，要視乎自己需要。他指如一部電腦、一個路由器、數據機及打印機，桌上又有風扇，還有很多其他電器，就應該計算一下需要多少個插座。當然愈多插座的拖板，一定會愈貴。而現時拖板有很多不同功能，例如USB、還有一款是防雷保護，假設經常發現電器無故短路或住在村屋，有機會被雷電影響電力穩定，就需購買有防雷功能的拖板。

以往的拖板是橫向直排設計，但現時拖板有兩排式、兩個插座對插、又有向高空發展像「層層疊」，插蘇就兩邊插。方認為如果空間足夠，建議使用橫向直排設計，電線反而更整齊。如果左右都有插座，拖板可能較短，但電線反而會更混亂。