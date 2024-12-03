快運推橫向行李架 便利旅客量度

【本報訊】香港快運於今年5月更改行李政策，分成4種票價種類，手提行李及寄艙行李都有不同的尺寸及重量限制。不過有旅客反映，即使行李符合指定長闊高，卻無法通過測試架。快運最新公布，即日起推出橫向行李架，以方便旅客量度行李尺寸。

盼提升櫃位閘口效率 香港快運航空地面服務總經理黃柏燊表示，聖誕及新年假期的旅遊高峰期將至，希望此改善措施可有助提升機場櫃位以及登記閘口的效率，令乘客節省更多排隊等候的時間。

今年5月HK Express推出全新票價選項，由以往的兩種票價選項增至4種，包括「輕便飛」、「經濟飛」、「隨心飛」及「無憂飛」。其中「輕便飛」/「經濟飛」沒有包括寄艙行李，乘客需另行預訂；至於「隨心飛」/「無憂飛」則包括一件寄艙行李。隨身物品例如小型手袋、手提電腦包、小型背包及相機袋，尺寸規定為不超過40（長）×25（寬）×20（高）厘米（15.7吋×10吋×8吋）；而登機行李尺寸則不超過56（長）×36（寬） ×23（高）厘米（22吋×14吋×9吋）。