一簽多行恢復首日 逾10.9萬內地客訪港

【本報訊】深圳居民赴港「一簽多行」個人遊簽注安排恢復，在措施恢復首日適逢周日，有超過10.9萬人次內地旅客訪港。零售和餐飲業界相信會帶動生意，旅議會就指業界會推深度遊，吸引旅客留港過夜。

業界倡推一天遊 根據入境處數據，恢復「一簽多行」首日錄得10.9萬內地訪客到港，較對上一個星期日多了超過一萬人次，而出境則有12.4萬人次。最多內地人過關是落馬洲支綫、即福田口岸，周日錄得超過2.3萬人次；深圳灣口岸接近2.1萬人次；羅湖口岸則有1.6萬人次；香園圍口岸亦有1.3萬人次。

旅遊業議會主席徐王美倫昨接受電台訪問時指，有信心能爭取增加過夜的旅客，業界可以設計半天或一天團，令旅客更感方便。她又期待日後「一周一行」可擴展至大灣區其他城市，如珠海、中山、佛山等一小時內能到香港的城市，誘因會較大。餐飲聯業協會會長黃家和表示，重推「一簽多行」首日生意額較以往周末高10%，預計重推簽證後，人流大增可彌補內地遊客疲弱的消費力。

而零售界立法會議員則指，業界除了聖誕、新年假期推出優惠吸客，在商品的種類上都要轉變，迎合內地旅客口味。