2500大熊貓雕塑 齊集停機坪

【本報訊】適逢港產大熊貓龍鳳胎寶寶出生下，全城掀起「熊貓熱」！有創意品牌將在本月舉辦全港最大型熊貓展覽《PANDA GO！香港遊》，2,500隻大熊貓雕塑「空運」抵港，布滿整個機場停機坪。大會特別為香港6隻大熊貓，即盈盈、樂樂及牠們的龍鳳胎家姐和細佬等設計專屬造型。大熊貓雕塑於本月內將在4個地方輪流展出，供公眾免費觀看及打卡。

4地點輪流展出供打卡 機場停機坪昨午突然變得「熱鬧」，2,500隻剛落機的「大熊貓」布滿遍地。它們有些一家大小躺在地上；有些乖乖地坐着等候入境香港。主辦單位安排真人穿着的熊貓裝扮，化身特別嘉賓「大熊貓導遊」，不論遠近看，都找不到破綻。

據創意品牌AllRightsReserved介紹，是次將在周六（7日）起舉行《PANDA GO！香港遊》，該些大熊貓雕塑均為8款新設計的造型，將巡遊香港多個地標，並在一連3個星期六及日舉行4場公眾展覽，先在本周六（7日）及下周日（8日）在星光大道登場，其後數周移師至昂坪360、海洋公園及中山紀念公園，供公眾免費參觀打卡。

芸芸大熊貓當中，有6隻對港人會特別有親切感，是為香港額外設計的《熊貓香港親友會》角色造型，均參考香港6隻大熊貓，分別是盈盈、樂樂，以及新成員可可、安安、龍鳳胎「家姐」和「細佬」。品牌方根據牠們的外形特徵及性格，設計獨樹一幟的熊貓形象，期望配合香港地道特色，融入社區。