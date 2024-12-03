安安可可下周日亮相 為食貪玩率先睇萌樣

【本報訊】內地抵港的大熊貓 「安安」及「可可」將在下周日（8日）正式與公眾見面，昨日率先在傳媒前亮相。「安安」及「可可」似乎已適應在海洋公園的新住所，四周探索找尋食物，安安更不怕人，在鏡頭前大擺甫士之餘，又「大爺」一樣躺在地上吃竹，十分豪邁。有旅客指未來會再來香港探望大熊貓。

記者昨早到達海洋公園四川奇珍館，護理員在展區四周擺放食物後，兩隻熊貓便從「後台」登場。其中右邊展區的安安出來時便發現水果，懶理一眾鏡頭拍攝，隨即坐下開餐。之後牠再到玻璃前豪邁地「躺平」吃竹，期間滿肚子竹殼，非常「咧啡」。拍攝期間，安安幾乎沒回到後台，反而在不同位置玩耍，又會背着鏡頭吃東西，讓觀眾欣賞其「熊壯」的背影。

而左邊展區的可可從後台出場後，便去到牠的寶座上悠然自得地對着鏡頭吃竹，周不時會望上天，精靈的眼睛亦會向着觀眾「放電」。較喜歡獨處的牠看似比較害羞，人多嘈吵的時候便不自在，躲在樹葉後玩「伏匿匿」，很快便回到後台休息。

旅客會為大熊貓再來港 海洋公園人員「小小智」教公眾分辨兩隻大熊貓，指安安較大隻，重130公斤，手長腳長，耳朵毛髮較蓬鬆，活動時較笨拙。可可則較嬌小「如粢飯一樣」，喜歡打觔斗及周圍爬。小小智指出，大熊貓能自由進出展區及後台，只有放置食物等情況時，會邀請牠們到後面休息，觀眾只要保持安靜，便可增加親眼欣賞兩隻大熊貓的機會。

菲律賓旅客Maria Teresa Montoya與子女來港慶祝生日。她透露，兒子十分喜歡大熊貓，亦買了大熊貓公仔，十分期待新大熊貓登場，未來亦會再來港探望。新加坡旅客黃女士則稱是次未能見到新一對大熊貓，相信未來一定會再來。

四川奇珍館前身「香港賽馬會大熊貓園」，最近翻新後添加攀爬架及植物，工作人員在展區內的木桶放置食物，模仿大自然環境，令熊貓恍如置身野外環境，需要自行找尋食物。「安安」及「可可」今年9月抵港，至今已完成檢疫隔離及適應期。政府本周六（7日）為兩隻大熊貓舉行亮相儀式，同日公布最新命名，展館則於下周日重新開放予訪客參觀。