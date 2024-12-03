陳梓華獲8萬 黎智英稱審訊方知 款項來自旗下公司

支票由周達權Mark Simon簽發 認墊14萬供陳辦反修例展覽 壹傳媒黎智英連同集團旗下3間公司，涉嫌串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全及發布煽動刊物等共3罪，違反《港區國安法》，案件昨續審。黎智英自辯時承認，曾墊支陳梓華協助舉辦反修例文宣街站及展覽，其控制的公司亦曾付逾8萬元給陳，但否認屬於報酬。黎智英不諱言，國安法後仍希望香港得到國際支持，好讓香港自由不致被侵蝕，認為外國支持是唯一讓反修例運動延續下去的方式。

稱轉讓公司予陳只屬小事一樁 黎智英昨繼續接受辯方大律師關文渭主問。黎智英同意，2019年10月，他曾墊支約14.4萬元，讓陳梓華舉辦反修例文宣街站及展覽。2020年1月，他把一家原本由黎任董事的海外公司「LACOCK」轉到陳梓華名下。黎昨重申，這是Mark Simon的主意，黎相信轉讓的原因，是因陳梓華無法開銀行戶口做生意。黎承認陳梓華的生意跟自己無關，他轉讓公司只是一種幫忙，形容屬小事一樁。

黎智英同意，2020年2月，黎控制的香港公司力高顧問有限公司，透過支票向陳梓華支付80,273元。黎指他並沒有簽署支票，直至審訊前，他從不知道這件事，但強調所有給予陳的款項都不屬於報酬。控辯雙方同意，支票是周達權與Mark Simon共同簽署。

黎曾貼文讚揚勇武派精神領袖 對於審訊時，偷越邊境12名香港人蛇之一、從犯證人李宇軒供稱，考慮過跟陳梓華成立流亡政府；陳梓華另曾向李提及，陳的勇武隊伍牽涉多宗事件。黎智英昨指，從沒聽過陳梓華領導勇武隊伍，也沒聽聞過陳想成立流亡政府。

黎智英同意，2020年10月，他在Twitter（現稱X）帳戶發貼文，讚揚「攬炒巴」劉祖廸有智慧。黎智英昨稱，貼文內容大致是他寫的，他當初寫好初稿後，傳送給利世民編輯及發布。以他所知，劉祖廸是勇武派的精神領袖，會游說外國支持香港。

隨後，辯方就黎智英發表的文章及言論發問。2019年6月7日，黎智英在《日本經濟新聞》刊登英文文章，談及逃犯條例修訂計劃會威脅法治、自由和經濟。黎昨指，文章游說政府聆聽市民聲音，沒講過制裁。另外，2019年7月10日，黎智英在保衞民主基金會（FDD）活動中發言，提及冷戰是價值觀的比併，謂美國有核武器，「可以在一分鐘內了結他們」。黎智英昨解釋，所謂核武器只是比喻，意指的是道德權威，承認這或許有所誇張。

受訪冀獲外國支持延續反修例 另外，黎智英曾接受線上節目《鄉民來衝康》訪問，訪談間黎提到「很想CIA（中央情報局）影響我們」、「很想美國影響我們」。黎昨稱，他希望得到外國支持，這是唯一讓反修例運動延續下去的方式。

涉案4名被告包括黎智英（76歲）、蘋果日報有限公司、蘋果日報印刷有限公司及蘋果日報互聯網有限公司。4名被告同被控一項串謀刊印、發布、邀約發售、分發、展示及或複製煽動刊物罪，以及一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。

黎智英另單獨被控一項串謀勾結外國或者境外勢力危害國家安全罪。案件編號：HCCC 51/2022

黎智英自辯重點