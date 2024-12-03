獸醫起底罪成 判百小時社服令

【本報訊】一名註冊獸醫聲稱因被「租霸」欠租和破壞單位，早前於Facebook群組內公開其租客的個人資料，其後遭個人資料私隱專員公署起訴。該名獸醫早前承認4項在未獲同意下披露個人資料，昨被東區裁判法院暫委裁判官鍾穎詩判處100小時社會服務令。鍾官指不會同意被告的做法，但考慮到被告的報告正面，且可能會面對紀律研訊，決定判處社服令。

Fb群組披露租客資料 被告蔡濟明（44歲，報稱獸醫）承認4項在未獲同意下披露個人資料罪。案情指，女事主Y於去年2月在一個名為「香港租霸黑名單」的Facebook群組內之試算表，發現她的個人資料，包括她的中英姓名、出生日期、工作及身份證副本等資料。去年2月2日，有關訊息更曾被發布兩次。Y其後向個人資料私隱專員公署投訴。被告因發布資料在去年3月9日被捕，他在警誡下承認自己發布Y的個人資料。

辯方早前求情指Y在承租後第二個月便開始欠租，又破壞單位，在欠租4個月後才搬遷且不願賠款。被告披露Y的個人資料是想提醒其他業主，辯方昨求情指，感化官接納被告有真誠悔意和深刻反思，並建議判處低至中時數的社會服務令，被告亦因其專業資格，將來可能須面對進一步判罰。案件編號：ESCC 603/2024