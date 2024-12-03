相思灣村村霸黃子洋死性不改 獨木舟又違規泊海

侵官地遭飭令移開 收起不足一個月又重來 西貢相思灣村「村霸」黃子洋與多間水上活動店，多年來開闢官地經營業務，地政總署早前飭令停止不合法佔用未批租土地，黃子洋遂於上月10日收起霸地違擺的獨木舟。本報記者昨晨發現不足一個月後海面再度亂泊數十艘獨木舟，其中黃子洋經營的綿羊仔水上俱樂部對開有10多隻獨木舟，疑故態復萌違泊，當時有人在附近玩直立板等水上活動。至於早前被舉報而需拆除的白色貨櫃屋已完全清拆，惟周遭仍擺放大量水上活動用品。

地政總署於上月初連同海事處人員到相思灣村調查，發現大量獨木舟違擺海面，並張貼告示要求清場，指當局根據條例飭令不合法佔用未批租土地的情況於11月8日之前停止。其後一日，有水上活動店已依令移走違擺獨木舟，但黃子洋經營的綿羊仔水上俱樂部拖至11月10日才將違擺的獨木舟收起。

霸官地貨櫃屋清走 周邊仍擺滿物品 及至上月中旬，地政總署證實，就限期後仍未糾正的情況，共26艘獨木舟已被清理，重申非法佔用政府土地最高可判處罰款50萬元及監禁6個月。不過，記者再接獲舉報，指黃子洋無視法規，再度把大量獨木舟違擺於被指官地的海面，記者昨晨到場了解，發現海面再度亂泊數十艘獨木舟，其中綿羊仔對開海面，泊有約10多隻獨木舟。

另外，早前市民舉報指位處村公所附近有人以白色貨櫃屋佔用官地多年，經本報揭發及廣泛報道後，涉事人已連日清拆貨櫃屋，已完全清走佔用官地的構築物，地政總署亦豎立「禁止佔用政府土地」警告牌。惟附近則仍有人打開帳棚擺放直立板、救生衣及船槳等水上活動用品，記者發現時該批物品無人看管。經過附近的居民稱，不清楚這些物品誰屬，但多次經過現場也見到此情況，一直放在那兒無人理會。

地政總署發言人指，就有關政府土地被非法佔用一事，若掌握充分證據，處方會考慮檢控相關人士。另外，就燈柱V7950旁邊土地被擺放帳幕等私人物品的事宜，上述私人地段屬現時新界常見的舊批屋地，該舊批屋地並無用途限制，惟不得搭建未經批准構築物（已登記寮屋除外）。因此在有關私人地段上擺放私人物品並無違反地契條款。處方指會繼續密切留意上述地點，若發現有非法佔用政府土地情況，會適時採取執管行動。

海事處發言人指，處方每日均在全港不同水域進行巡邏，當中包括西貢相思灣，如發現船隻有違反海事法例會作出跟進及檢控行動。