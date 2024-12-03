屯門南延綫 將建高架橋作延伸 料4年後完成

【本報訊】港鐵去年展開屯門南延綫項目，包括在屯門站以高架橋向南延伸約2.4公里，並興建第16區中途站及屯門南新終點站兩個新車站，終點站位於屯門客運碼頭附近，預料整個屯門南延綫項目預計於2030年竣工，落成後將服務區內超過10萬名居民。港鐵昨日表示項目將以高架橋形式延伸，高架橋段長約1.7公里，超過75%，即1.3公里橋段將坐落於屯門河上，當中包括一條長約250米的跨河鐵路橋連接第16區站及屯門南站，項目中的高架橋工程預計於2028年完成。

港鐵續指，正分階段在屯門河道建造臨時工作平台及地基，建造橋墩及高架橋結構，其工作台面積小，盡量減少佔用河道空間，另外亦會配合工程需要使用可移動工作台進行地基工程，令河上施工更靈活，毋須長期佔用河道。而鐵路走線及高架橋設計亦經過精心規劃，鐵路高架橋沿河岸興建，會盡量減少橋墩數量，令橋墩設計更纖巧，跨河鐵路橋亦會以兩個V型橋墩承托約1.1萬公噸橋身結構，盡量減少橋墩數量，減少佔用河道的面積，從而保留屯門河開闊的視野。

駁屯門站末端 無阻屯馬綫行車 港鐵公司項目建造主管（新界南）林偉德指，高架橋將來會與現有的屯門站末端連接，工程後期才進行相關連接工序，預計進行高架橋工程不會影響屯馬綫行車。另外，由於今次在發展成熟社區內進行工程，林偉德指會先重置個別社區設施，騰出空間再施工，並盡量減少工程對鄰近社區影響，他又提及受工程影響的屯門游泳池，團隊打算重置同時升級設施，由舊泳池的室外暖水池，升級成室內恒溫泳池。