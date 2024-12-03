北環綫主線工程 獲批環境許可證

【本報訊】因應港鐵北環綫沿線的發展步伐，北環綫項目分兩個階段推展，第一階段的東鐵綫落馬洲支線隧道上方興建古洞站已於去年9月動工，目標在2027年竣工。當局表示，第二階段為興建北環綫主線鐵路，該項目的法定環境影響評估報告已獲環保署署長批准，並發出環境許可證，建造工程預計於明年開展，目標於2034年竣工。

明年開展 冀2034落成 運輸及物流局向立法會鐵路事宜小組委員會交代鐵路項目的最新進展。文件顯示，第二階段為興建北環綫主線鐵路，環保署署長已於今年2月批准相關環評報告，並發出環境許可證按北環綫主線項目最新進展，建造工程預計於明年開展，目標於2034年竣工。當局指為加快推展項目，港鐵已開展前期工程，並會繼續密切監察項目推展進度，繼續考慮及審視不同推展方案的可行性，以加快推展項目。

文件顯示，北環綫主線鐵路連接屯馬綫錦上路站及古洞站。全線採用地下走線方案，全長約10.7公里，並於凹頭、牛潭尾和新田增設3個中途站，乘客可於錦上路站和古洞站分別轉乘屯馬綫和東鐵綫。項目完成後將形成一個貫通新界和九龍市區的環狀鐵路網絡，加強北部都會區與市區的鐵路連接，服務古洞北新發展區及新田科技城，更可釋放凹頭、牛潭尾及新田一帶土地的發展潛力，帶動有關地區發展。

文件又顯示，當局正積極與深圳當局及港鐵跟進北環綫支綫的推展安排，爭取今年內達成共識。港鐵於明年初展開詳細規劃及設計，預計支線會連接北環綫主線的新田站，途經洲頭及落馬洲河套地區的港深創新及科技園，再接入深圳新皇崗口岸，為往來大灣區人士提供更多選擇。