南港島綫西段 採用綠色運輸系統 2027開展料5年完工

南港島綫西段走線圖

配合華富邨重建 設7站服務13萬人 政府早前發表《香港主要運輸基建發展藍圖》，提及南港島綫西段，由於沿線地勢起伏，放棄採用重鐵。當局最新文件指，經探討後確認採用智慧綠色集體運輸系統推展南港島綫（西段），主要以高架橋行走，惟瑪麗醫院至香港大學一段需以隧道方式行走。當局目標於2025年內開展詳細規劃及設計，2027年開展前期建造工程。有議員估計南港島綫西段系統5年可完工。

運輸及物流局向立法會鐵路事宜小組委員會交代鐵路項目的最新進展。文件顯示，鑑於南港島綫西段沿線地勢起伏，受重型鐵路的爬升能力所限，部分路段須深入地底，其運輸及成本效益皆不理想，而經探討市場上不同非重型鐵路運輸系統的載客量、爬升、能力、走線靈活度、基礎建設及營運設備的要求等技術範疇，當局確認採用智慧綠色集體運輸系統推展南港島綫西段，替代原有重型鐵路方案，在技術上為可行方案。

瑪麗醫院至港大 隧道行走 文件顯示，擬建的智慧綠色集體運輸系統為中運量系統，主要在專屬高架橋上行走，與路面交通完全分隔，不受現有路面交通影響。由瑪麗醫院至香港大學的一段路線，由於地勢陡峭，初步建議部分走線採用隧道設計。當局會繼續評估項目的財務安排，包括進一步優化走線以及提高成本效益，以期2025年內開展詳細規劃及設計，目標爭取於2027年開展前期建造工程，以配合華富邨重建計劃下新增人口遷入的時間表。在詳細規劃及設計階段，政府會審視項目的建造計劃以及施工時間表，充分考慮議員及公眾提出的意見及建議，加快推展項目。

文件顯示，南港島綫（西段）最新的走線方案中，由黃竹坑站出發的南港島綫（西段），將沿海旁經香港仔及田灣，再轉上山往華富，然後設數碼港及瑪麗醫院站，終點設於香港大學站，可轉乘港島綫。初步走線設7個車站，全長約7.5公里，預料全程行車時間為20分鐘，服務該區13萬的居住人口及約5萬的就業職位。

議員張欣宇表示，估計行走南港島綫西段的運輸系統類似東九龍或洪水橋的鐵路，車站及列車體積都比較細。他又說，政府花了相當多的時間研究如何興建，應該有足夠信心克服技術困難，如無大問題，5年左右可以完工。

而南區區議員賴家智則表示，但考慮到華富邨重置居民等區內人口的出行需要，期望當局考慮局部開通運作，毋須等到沿線所有車站完成工程及設施。