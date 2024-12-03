永久離港提早領強積金 第3季7600宗 涉款逾18億

【本報訊】積金局統計數據顯示，今年第3季以永久離港為理由，提早提取強積金的申索數目為7,600宗，按年下跌1,100宗或12.6%，按季增加300宗或4.1%；提取金額18.15億元，按年減少17.9%，按季增加6.6%。積金局亦指出，以退休及提早退休為提取強積金宗數分別為3.97萬宗及6,900宗，涉及金額為50.61億元及15.48億元。