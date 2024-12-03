永久離港提早領強積金 第3季7600宗 涉款逾18億
【本報訊】積金局統計數據顯示，今年第3季以永久離港為理由，提早提取強積金的申索數目為7,600宗，按年下跌1,100宗或12.6%，按季增加300宗或4.1%；提取金額18.15億元，按年減少17.9%，按季增加6.6%。積金局亦指出，以退休及提早退休為提取強積金宗數分別為3.97萬宗及6,900宗，涉及金額為50.61億元及15.48億元。
至於季內以抵銷長期服務金為由提取強積金宗數為6,700宗，抵銷長期服務金總額為9.17億元。截至2024年9月底，強積金總資產值為13,300億，較10年前增加143%。自強積金制度在2000年實施以來，合共佔強積金總資產值近八成的股票基金及混合資產基金的平均年率化淨回報分別為4.5%及4.2%，高於同期的年率化通脹率1.8%。
本文連結 : https://orientaldaily.on.cc/content/要聞港聞/odn-20241203-1203_00176_026/永久離港提早領強積金--第3季7600宗--涉款逾18億
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
MMS：