不遵清拆令3度被控 業主判囚獲緩刑

【本報訊】屯門大欖瑜翠街一幢3層高樓宇的一個單位業主，由於一直不遵從根據《建築物條例》（第123章）發出的清拆令，移除斜坡、加建牆壁及樓梯、移除防護欄障，以及在一樓花園加建搭建物，涉及面積共約70平方米。該業主上月15日於屯門裁判法院被定罪及被判入獄14日，緩刑18個月，以及罰款逾3.1萬元。

2022年開始 每載檢控1次

由於該名業主沒有履行清拆令，在2022年遭屋宇署檢控，並被法庭定罪及判罰款一萬元。雖然該名業主其後清拆一樓花園的搭建物，卻沒有履行清拆令的所有要求，包括沒有按批准圖則修復斜坡及防護欄障，以及拆除餘下的僭建物。署方2023年再次提出檢控，該名業主再被法庭定罪及判罰款逾一萬元。由於該名業主仍然沒有履行清拆令的所有要求，屋宇署遂提出第3次檢控。該名業主於上月15日在屯門裁判法院再次被定罪。