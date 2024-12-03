簽北都意向書純表態 商界：實際投資要計數

【本報訊】政府發展北部都會區，上周與多間企業簽署參與北都都會區發展的意向書和參與書。有商界人士認為簽署安排可以創造氣氛，至於具體投資哪些項目，以及投資額多少等，必須視乎規劃和設計，以及資金需要等，形容「真的要計數」。當局則指簽意向書主要想表達支持政府推動北都發展，並非「忠誠試金石」，強調沒有後果，明白發展商最終是否參與片區開發都要「計掂數」，不希望他們「蝕住做」。

香港中華總商會會長蔡冠深昨接受傳媒訪問時指出，簽署意向書是顯示信心的態度，但未必等同具法律約束力，指表達意向不等於一定要做，不是具法律約束力的合作備忘錄。他認為政府有更多主導角色未必是壞事，但與商界各有角色，政府負責頂層設計和整體規劃，商界視乎情況決定投資，政府不可能、亦做不到指定商界負責哪一項，以及投資多少。

當局稱並非忠誠試金石 發展局常任秘書長何珮玲除指簽意向書主要想表達支持政府推動北都發展，並非「忠誠試金石」外，又指發展商考察過北都後反應正面，亦有表達對開發片區有興趣，她形容開發項目多元化，「3個片區的規模，大約12至18公頃是適中的土地用途組合，他們也覺得是適當的」，相信對企業有一定吸引力。

她明白即使企業簽署意向書，最終都要計算成本利潤再考慮投資，「如果覺得財務上其實沒政府想得那麼好，到底他認為有甚麼地方可改善，是不是有些事情政府想他做會做少點，令到整個財務可行性會較好」，政府會根據他們意見調整，他日若有發展商希望再到北都其他地方考察，政府可隨時安排。

中央官員早前南下深圳與本港商界代表會面，並發出要求商界支持港府在北部都會區發展的「動員令」後，政府在上周高調舉行企業參與北部都會區發展的活動，除邀商界代表昨早到河套區港深創新及科技園及洪水橋/厦村新發展區考察，了解北部都會區3個「片區開發」試點的詳情外，同時又在政府總部舉行了大規模北部都會區發展簽署儀式，同場有35間企業的代表簽署企業之間與北部都會區發展有關的項目協議，總投資金額超過1,000億元，另有85間企業簽署了一般意向書。