迎合簡樸房 業主改裝搵借口 劏房戶恐被趕走

當局稱標準仍未有 兩個月諮詢冀堵漏 政府在今年《施政報告》公布設「簡樸房」登記制，以逐步取締劣質劏房。政府昨日就「簡樸房」規管制度建議方案，展開為期約兩個月的持份者諮詢，立法會房屋事務委員會亦就方案展開討論。會上大部分議員均支持方案，但有議員擔心劏房業主或會以改建單位為由趕走租客；亦有議員關注房東與二房東之間的責任問題。

議員李梓敬在會上表示，雖然現時「簡樸房」登記制度尚未立法，但是已經有業主提早計劃改建單位，質疑「我唔知佢哋（業主）係透過計劃去有意還是無意特登去趕走住戶，但客觀結果都係令到呢啲住戶非常徬徨」。另一議員亦擔心，劏房戶接受資訊的途徑和能力都較弱，認為政府需要加派社工等去「洗樓」，借此令劏房戶更了解他們自身的權益。

此外，對於政府建議的「簡樸房」面積、消防及通風等要求，議員田北辰質疑，若有違反條例的業主，是否等於有絕對責任。他指因為業主不可以說自己不知道將單位租予他人做非法劏房，或者不合規格的簡樸房，擔心若違法之人屬二房東，屆時責任誰屬。

趕明年6月交立會審批 房屋局常任秘書長羅淑佩回應指，現時仍未開展立法工作，即使房東提前改裝，當中標準或未完全訂定，「分分鐘係浪費錢，亦沒有更好嘅理由依家去做。」她認為現時所有劏房租戶均受到租管條例保障，若業主此時迫遷租客，或是大幅加租全部都屬違法，局方會嚴肅跟進。

對於業主的責任問題，財政司副司長黃偉綸表示，若業主將單位租予二房東，需要看具體事實和未來法例如何訂明，現時仍未起草有關業主的絕對責任，故希望在諮詢期內聽更多意見。黃偉綸又期望，方案可在明年6月提交立法會審批，今屆會期內完成立法，明年第4季開始接受簡樸房登記。