美拖慢減息步伐左右走向 港元偏強延長勢抑壓消費

【本報訊】針對美國新政府將實施擴張性財政政策，財金官員昨認為此舉可能會增加當地通脹壓力，減慢利率下調步伐，除了影響全球經濟信心及增長，亦會影響香港的利率環境，而隨着減息節奏放慢，港元偏強的時間會延長，影響本地貨物及服務的吸引力，抑壓市民及旅客在港消費。

有議員昨在立法會一個委員會上關注美國候任總統特朗普未來將實施的政策，或會影響美元走勢，從而影響香港金融、經濟環境，財金官員認為有關政策將干擾環球貿易及投資往來，並引發其他經濟體的反制措施，香港出口特別是內地輸往美國的轉口將會受到影響，但認為對香港出口的影響不會很大，因為香港較少直接出口，但對轉口貿易就會造成較大衝擊，但同時間內地不同規模的企業，都已經在產業鏈及供應鏈作出布局，有不少企業已將生產基地轉移至東南亞。

財金官員指政府將一方面發展香港成為高增值供應鏈物流鏈管理中心，另一方面鼓勵企業出海、出國的同時，亦吸引海外公司來香港設立區域以至國際總部，支持在港發展境外業務，政府亦會吸引更多資金來港。

美新政府上台 金融市場勢波動 對於本港股市波動，該官員指香港市場受到地緣政治和資金流影響，近年在所難免遇到一定壓力，但認為國際資金最後仍是視乎回報率，又指資金難免短期進出，但只要做好基本工作，對市場的吸引力很有信心，又說本港正推行不少提升市場流動性的建議措施。

該官員又指美國新政府上台後，金融市場可能面對較大波動，本港監管機構已實施跨市場的全方位監控以辨識風險，本港亦通過金融體系建立強大緩衝，目前已建立不同預案，相信一旦市場出現大波動，有足夠能力抵禦。