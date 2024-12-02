笑看天下：阿崩劏羊 咩都冇得咩

俄烏戰事其實已打不下去，因為俄羅斯佔了絕對優勢，加上美國候任總統特朗普即將上台，佢委任80歲退役陸軍中將凱洛格為俄烏問題特使，負責促成和談。凱洛格曾建議兩國「凍結」現有戰事，即烏克蘭唔好堅持奪回失去嘅領土，且在可見將來都不會加入北約。

形勢比人強，烏克蘭總統澤連斯基根本沒有討價還價嘅實力，正如毛澤東話齋，如果沒有必要的和充分的準備，必然陷入被動地位。臨時倉卒應戰，勝利的把握是沒有的。依家俄羅斯以榛樹導彈對付烏克蘭，其威力等同核武，烏國根本抵擋不住！呢，英國傳媒日前刊出澤連斯基專訪，佢再促請北約盡快批准烏國加盟，並暗示願意放棄被佔領領土，以換取加入北約以及與俄羅斯停火。

之不過，戲子總統又死要面，指暫時會接受北約只向烏克蘭控制的領土提供保護，日後可用外交手段向俄羅斯取回失地，首度暗示願意暫時放棄烏東被佔領地區及克里米亞。俄羅斯目前佔領咗約18%烏克蘭領土，包括2014年吞併的克里米亞半島，以及2022年俄軍侵烏後大致佔領的4州，普京得勢豈會饒人？即使特朗普希望美國迅速從俄烏戰爭中抽身，其副手萬斯亦曾表示，停戰或要烏克蘭讓步，包括放棄東部的頓巴斯地區和克里米亞。戲子總統仲廢噏甚麼「日後可用外交手段向俄羅斯取回失地」，阿哥，未聽過「弱國無外交」嗎？戲子總統弱雞成咁，不就是如阿崩劏羊，咩都冇得咩！

至於一心焦急想加入北約，又係被北約耍到陀陀擰，北約口頭話「烏克蘭成為會員不可逆轉」，可是至今仍未發出正式邀請，亦冇提供相關時間表。換言之，北約成員國現階段未就邀請烏克蘭一事達成共識，加入北約恐怕遙遙無期！