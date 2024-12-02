撥亂反正：G7聲明 矛盾重重

早前總結過在巴西舉行的二十國集團（G20）峰會，卸任在即的美國總統拜登淪為配角、閒角，甚至連拍攝領導人大合照時也被有意無意飛起，中國國家主席習近平則穩站C位，躍升為峰會主角。G20閉幕後僅一周，又輪到七國集團（G7）舉行外長會議，繼續由輪值主席國意大利主持。會後發表的聯合聲明內容，聽起來大多為舊調重彈，但字裏行間其實暗藏了重重矛盾，值得大家細味。

首先是俄烏戰事，G7譴責俄羅斯降低動用核武的門檻，使用新型榛樹導彈攻擊烏克蘭，以及北韓派兵援俄導致戰爭風險擴大，除了威脅歐洲，也會影響印太地區安全。但對於美英批准烏方使用長程導彈攻俄，提供已被國際社會廣泛禁用的反步兵地雷，以至南韓持續縱容反朝團體向北韓投放挑釁單張等，聲明則隻字不提，也沒有提出任何有望和平解決俄烏戰事或緩和朝鮮半島局勢的方案。

對於中東局勢，G7對以色列與黎巴嫩真主黨達成停火協議表示歡迎，並聲言會繼續致力推動落實以巴兩國方案，以達致加薩地帶實現持久和平。但須知今輪以黎衝突是由以方引發，包括發動了震撼全球的傳呼機與對講機連環無差別恐襲，為甚麼G7不像對待俄羅斯般，嚴詞譴責以色列，並且充公以色列的海外資產以支援黎巴嫩重建呢？

對於已斷然否定兩國方案，以及公認為以巴和談最大障礙的以色列總理內塔尼亞胡，據報美國曾嘗試游說G7統一立場，不會執行國際刑事法院對內塔尼亞胡發出的拘捕令。會後聲明未有直接提及此事，但起碼意大利外長已表明不會執行有關拘捕令，反映美方發功起到一定效用。

明日再談聲明中有關中國和台海局勢的內容。