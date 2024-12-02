自成一家：公關不是軍隊主要任務

由海南艦和長沙艦組成的中國海軍艦艇編隊，早前訪港並展開開放參觀活動，吸引逾萬名市民參觀。近日國防部表示，今後海軍將常態化訪港。我對這個做法頗有保留。

軍艦官兵在遠海執行任務，在長期搖晃顛簸的狀態下很難持續保持好的精神，必須不定期返回港口停泊休息。香港地理位置良好，一直是亞太區深受各國軍艦歡迎的停泊港口，以往每年都有不少外國軍艦申請訪港進行物資補充。久而久之，允許外國軍艦停泊香港成為中國與國際交往的一部分，體現出中國與外國之間的關係。例如北京允許美國軍艦在1997年後繼續訪港，就反映雙方在特定時期的外交互信。遼寧號作為中國海軍的首艘航母，幾年前也訪問過香港，作為慶祝香港回歸20周年的系列活動之一。後來陸續有其他內地軍艦訪港，向港人展示中國海軍的現代化成就。

不過，對外公關始終不是軍隊首要的任務。內地軍艦在完成海外任務回國時停留香港，給船員上岸休閒，我們當然歡迎。若是專程由內地赴港，希望借此增強港人的國民自豪感，卻頗為浪費資源；把與港人交流當作訪港的主要目的，更是不適宜。

誠然，中國海軍不時去外國訪問，這在國家之間的軍事交流方面具有重大意義。但香港是中國一部分，沒必要經常出動軍艦來訪。畢竟軍艦的職責是守護國家的領海安全，而且維繫軍艦的成本巨大，不能老是作為擺設供人打卡。

值得深思的是，早前竟然有立法會議員提議中央派航空母艦訪港拯救郵輪碼頭，這種思維極為荒謬，反映有些港人已成為伸手黨，遇到困難就希望中央相助。內地軍艦日後訪港，最好是單純停泊休憩，千萬不要抱有太多的計算。