筆下風雲：未來四年互相追殺

特朗普性格睚眦必報，在國會山莊暴亂後，特朗普的臉書被封鎖，逼得他自行創立社交平台發聲。他在競選期間表明，一旦再次當選總統，必會送Meta執行長朱克伯格坐監，嚇得朱克伯格將其臉書解禁。而美媒日前報道，朱克伯格現身特朗普的海湖莊園，Meta亦證實了消息。

儘管沒有向外披露二人會面內容，但想也想得到是求饒。就這件事，曾揚言要同朱克伯格「隻揪」的大紅人馬斯克，在網民的八卦留言留下「笑哭」Emoji，令朱克伯格「跪低」的傳聞更加可信。不難估計，朱克伯格求饒後，特朗普可能暫停清算他，反正其政敵有大把，單是清算拜登及以司法手段追殺他的敵人，特朗普已經好唔得閒。

另一邊廂，馬斯克被委任掌管政府效率部後，將4名被他視為冗員的聯邦政府職員資料曝光，都涉及氣候、環境等職位，被馬斯克斥為「假工作」。雖然資料都是政府公開訊息，但已即時令4人受到網暴滋擾，當中一人更是眾議院前議長佩洛西姪女。聯邦政府僱員人人自危，擔心下一個遭網暴的人就是自己。

特朗普和馬斯克都是思想跳脫常規的人，一個再成世上最大權力的人，另一個則是世上最富有的人，兩個不受控的人走在一起，可以肯定必然令美國天下大亂。特別是二人俱為生意人，治國當成做生意，一時說要裁減一半公務員，一時又說要每年削減兩萬億美元預算。

連另一富甲天下的朱克伯格也要買二人怕，可想而知對二人憤恨的人多的是。俄羅斯總統普京擔心特朗普人身安全，顯然不是無的放矢。當朱克伯格也要卑躬屈膝忍氣求存，其他人的日子更加難捱。狗急跳牆，會不會有人忍無可忍而對特朗普不利，不妨拭目以待。