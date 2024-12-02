強詞有理：醜惡心態

中國強勢崛起，不僅美國感到焦慮，其一眾附庸國也惶惶不可終日。內媒稱，加拿大副總理兼財政部長方慧蘭日前聲稱，只有讓中國回到清朝，美國和加拿大這兩個發達國家才能喘口氣。身為一個國家的高層官員，竟然說出這種不經大腦的屁話，簡直匪夷所思，美國和加拿大怎麼不回到印第安時代？

方慧蘭的荒謬言論，恰恰暴露西方政客的醜惡心態。西方仇視中國，除了意識形態偏見，主要還是因為中國強大了，不好欺負了。清朝時代的中國貧窮積弱，任人宰割，兩次鴉片戰爭、八國聯軍、甲午海戰等等，每次都落得割地賠款的下場，甚至連清朝首都北京也被列強攻佔兩次。那段歷史是中國人的屈辱，卻是西方列強的驕傲，他們企圖重溫過去的輝煌並不奇怪，只是時光已不可能倒流，中國再也不會任人欺負，更不會回到清朝。

早在數十年前，抗美援朝戰爭結束後，新中國開國元帥彭德懷就正告全世界：「西方侵略者幾百年來只要在東方一個海岸上架起幾尊大炮，就可以霸佔一個國家的時代，一去不復返了。」而加拿大政客至今還在幻想讓中國回到清朝，這不是癡人說夢嗎？清朝時期，加拿大還是英國的殖民地，並非所謂的發達國家，難道方慧蘭連這點歷史常識也不知？

老實說，加拿大這種國家只因地廣人稀，依靠出口自然資源就能過日子，其他方面根本不值一提，綜合競爭力更無法與中國相提並論。中加兩國既無歷史恩怨，經濟結構也不存在根本性矛盾，反而有很大的互補性。惟奇怪的是，這些年來加拿大政客不知吃錯了甚麼藥，經常惡意針對中國，有時候甚至比老美更囂張。作為美國的忠實附庸，加拿大政府的行為也許不難理解，為了表忠嘛，當然要積極一點，但他們可有掂量過自己的斤両？這年頭美國尚且奈何不了中國，加拿大又有甚麼能耐讓中國回到清朝？

說到底，西方就是見不得中國好。美國前總統奧巴馬曾公開宣稱，如果十多億中國人都過上和美國人同樣的生活，將是人類的悲劇和災難，地球根本承受不了。這番話充分反映西方政客的傲慢和霸道，照此邏輯，中國只能永遠停留在清朝，不能發展和壯大。只是時代已經不同了，中國崛起是大勢所趨，不管西方政客如何詛咒和打壓，都無法阻止太陽從東方升起。