龍吟虎嘯：七上八下 難作決斷

對美國而言，目前最大最危險最惡的對手是俄羅斯。美俄處於準戰爭狀況，拜登政府就要「人走茶涼」，但他挑唆發動的俄烏戰爭打了近3年，不但毫無獲勝的迹象，而且烏克蘭大敗，俄羅斯這個最大對手愈戰愈勇。

美國要遏制這個勢頭，目前有兩個辦法，一是拜登政府可以用剩餘時間把戰爭「擴大化」，加速軍援烏克蘭，准許西方援烏遠程導彈攻擊俄羅斯腹地；二是稍後上台的特朗普可以想盡辦法和俄羅斯總統普京談停戰。由於民主黨拜登和共和黨特朗普是政敵，是兩股政治勢力，一個要下台，一個要上台，他們不可能坐下來為了「美國第一」的大局，好好商談各自的辦法、利弊如何，怎樣對美國最好，他們只能各幹各的。

目前台上的拜登正按照自己的辦法辦，他正快速增加軍援，密鑼緊鼓，批准援烏遠程導彈攻擊俄羅斯縱深地區，而普京對拜登的做法，沒有更好更新的應對之道，只能堅守一貫的立場，一再警告只要威脅到俄羅斯的安全、攻擊俄羅斯腹地，俄羅斯就會作出核攻擊，不惜引發第三次世界大戰。普京的這個立場和警告，一直震懾和制約着美西方，阻遏着他們擴大戰爭和烏克蘭攻擊俄國腹地，令美西方在這場戰爭中縮手縮腳。如此受制於莫斯科的威脅，他們要在俄烏戰爭中取勝是絕無可能的。

但他們能甘心俄烏之戰以失敗告終嗎？失敗的後果可以很嚴重，烏克蘭和東歐那些國家有重新落入俄羅斯之手的可能，北約會被大大削弱和動搖，歐洲在俄羅斯的巨大陰影下提心吊膽生活，甚至引發歐洲擺脫美國、尋求與莫斯科建立新關係的趨向，美國好不容易通過俄烏戰爭把歐洲控制在手的戰略會被撬動，美國失去了歐洲就會從霸權寶座上跌落，用不着和中國「大國競爭」就會完蛋！這也再無力量、膽量和中俄競爭。然而，山姆大叔還是不敢放手一搏，他被俄羅斯的核武器搞得七上八下，難作決斷也。