坦言集：停戰背後

以色列與真主黨停戰60天，可是小的衝突依然。而以色列的條件，是它可隨時因真主黨背諾而重啟戰爭，主動權在以國，以色列並不是真的尋求和戰之道。因而總理內塔尼亞胡強調的是軍隊重整，也仍然在加薩進行種族清洗政策，擴大猶太新移民區，強硬態度依然，但實際上卻有色厲內荏的表現，主因是在南黎巴嫩地面戰失敗，無法剿滅真主黨的據地。

停戰讓黎巴嫩政府軍進駐以黎邊界至利塔尼河以南，與2006年戰爭停火時的地域相同。近兩個月的以色列攻擊，仍然沒法取得比2006年更多的土地控制權，而對黎巴嫩首都與城市濫炸的結果，一如加薩情況，空炸成功卻摧毀不了哈馬斯組織。真主黨在被狂炸之後，仍然有餘力阻止以軍北上。若以軍有能力戰爭下去，應不會同意停戰，此所以真主黨宣布勝利。即使是慘勝，還是勝利，可振奮軍心民心。民眾在停戰宣布後陸續返回被炸居所，顯示出民眾相信以色列是再打不下去了。

與此同時，敍利亞叛軍突然攻佔北部第二大城市阿勒頗，這是繼以軍轟炸貝魯特至大馬士革公路之後，更徹底地企圖切斷黎巴嫩與敍利亞的通道，目的是阻止伊朗運送武器支援真主黨，也顯然以軍是害怕真主黨得以補充乃至擴大軍火供應來對付他們。若伊朗能把遠程導彈、高超音速導彈運送給真主黨，應該會對以色列有更大的威脅。

伊朗最高領袖宣稱正準備回擊以色列，以報其攻襲之仇。這是恐嚇抑或是宣戰呢？為防以軍更激烈的反擊，伊朗的攻擊必然要大挫以軍反擊之力。同時，伊朗提出與英法德等重啟核談判，趁美國在政權過渡期時作外交出擊，希望爭取歐洲的支持，或至少削減歐洲對美國的支援。

也正在當前，俄羅斯與伊朗籌簽全面戰略夥伴關係協議，一如俄羅斯剛與北韓所簽，包含着簽約國之間的安全共同防衞。後者是普京建立軍事聯盟，以防烏克蘭下一場大戰。但對伊朗來說，也是多了一重軍事與政治的保障。若俄軍在敍利亞積極參戰，收復阿勒頗，也恢復伊朗運送軍火往真主黨的道路，則表明俄羅斯不會坐視伊朗與以色列之爭而不介入。至少俄羅斯似已提供先進的防空系統給伊朗，以替代剛被以軍摧毀的舊系統。

中東仍戰雲密布，特朗普上台也不可能如處理烏克蘭之戰那樣容易促成和談。