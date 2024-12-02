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男子行山扭傷腳 直升機吊起送院

直升機把傷者吊起送院。 直升機把傷者吊起送院。
直升機把傷者吊起送院。
【本報訊】昨日中午近12時，一名姓林（25歲）男子於飛鵝山自殺崖行山期間，腳部意外扭傷未能繼續行程，有行山人士見狀代為報案。救援人員接報趕至飛鵝山拯救，但因事主所處位置遠離行車路，政府飛行服務隊於是派出直升機飛臨現場上空，將受傷的事主吊起，再送往東區醫院治理。
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