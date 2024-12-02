隱形戰車的士對碰 車頭俱毀警員手傷

【本報訊】昨日早上約10時，一輛俗稱「隱形戰車」的警察私家車，沿屯門震寰路駛經青麟路十字路口時，與一輛於震寰路右轉青麟路之市區的士相撞，兩車車頭同告損毀，「隱形戰車」安全氣袋彈出。一名警員手部受傷，由救護車送院治理。姓黃（55歲）的哥無恙，在現場協助調查。由於有車輛洩漏機油，警員以木糠鋪蓋機油，以便作出清理。事後，涉事隱形戰車由拖車拖走，意外原因待查。

警車意外頻生 惹人詬病 涉及警車的交通意外頻生，反映警員的駕駛態度、日常訓練及警車的維修保養問題俱為人詬病。11月14日，一輛警車沿灣仔萬茂里落斜，在駛至皇后大道東交界，車長懷疑收掣不及，警車右車頭撞倒一名橫過馬路的34歲外籍婦人，洋婦手部擦傷，由救護車送院救治。

而10月26日晚上，一輛警車途經元朗一個十字路口時，懷疑衝紅燈「掂行掂過」，幸駛至的私家車及時煞停，始避免攔腰撞向警車。有「車Cam」片段顯示，涉事警車在下一個交通燈位停下後，相隔約10秒亮起警示燈繼續行車，惟未知是否駕車警員「知衰補鑊」、又或突然接獲上級任務而亮起警示燈離去。