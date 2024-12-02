30惡煞大亂鬥 血濺長洲街頭

男子直升機送院命危 7漢就逮 長洲前晚發生群毆血案，30名大漢在街頭拳來腳往互相襲擊，有人更以單車和垃圾桶作武器施襲，粗口及叫聲響遍長洲，驚動街坊報案，有人更拍下影片上載到社交網。警員接報趕至現場時，參與打鬥群漢已作鳥獸散，惟發現一名中年漢頭部重創昏迷，直升機把其急送東區醫院搶救，目前情況危殆。警員在長洲碼頭截獲7名懷疑涉案大漢，以涉嫌「在公眾地方打架」拘捕他們，並帶署作進一步調查。

食肆外爭執爆群毆 前日晚上10時許，一名姓盧（56歲）男子在長洲教堂路2號一食肆外與人爭執，期間他遭多人以手襲擊，盧男負傷向長洲碼頭方向逃走，但至東灣路一處空地被對方追及，因此他再度被襲擊，導致頭部重傷流血，當場倒地陷入昏迷，並引發了多人群毆。警員接報趕至現場時，參與毆鬥人士早已四散，只見地上遺下血漬，一旁的單車被推至東歪西倒，盧男則不省人事，救護車把其送長洲醫院搶救後，直升機再將他送往東區醫院治療，目前情況危殆。

飛擲單車及垃圾桶 有居民拍下一眾大漢毆鬥約34秒長影片，並上載到社交網，片中可見大約30名大漢，於東灣路一處空地參與打架。影片中眾漢拳來腳往，有人不敵倒地，其中兩人亦扭作一團，且雙雙倒地，另有人飛擲單車及垃圾桶施襲。現場響起一片打鬥聲，粗口更是此起彼落，叫聲驚動附近居民出來圍觀。

事後，警員相信參與打鬥的大漢會乘船離去，於是在長洲碼頭一帶搜索，並截獲7名（18至37歲）男子。經向各人盤問及初步調查後，以涉嫌「在公眾地方打架」拘捕該7人，他們已被扣留調查。執法門部同時追緝在逃男子，他們年約18至50歲，案發時身穿深色上衣。至於案發起因，則有待進一步調查。