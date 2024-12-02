首10個月 致命嚴重車禍639宗

【本報訊】道路安全議會昨日舉行「道路安全議會五十一周年『留心勿搗蛋』道路安全嘉年華」。根據執法部門數字，今年首10個月致命及嚴重受傷交通意外共有639宗，較去年同期的967宗下降了34%；而因交通意外死亡的長者行人從去年的35人減少至今年的20人，按年跌幅達43%。這些數字都是自1954年以來的最低紀錄。

單車意外死亡增至9人 不過，同期因單車意外死亡的人數顯著上升，從去年的5人增加至今年的9人，所有意外均發生在馬路上，當中有4人屬於落斜時車輛失控，其餘5人屬於與其他車輛碰撞導致意外，當中有6名死者未有佩戴頭盔，道路安全議會表示將繼續加強各方面的道路安全工作。

道路安全議會今年特別舉辦了「『留心勿搗蛋』道路安全AI繪畫創作比賽」，從小培養年輕人的道路安全意識及創新思維，未來將繼續聯同各道路安全持份者並肩同行，舉辦多樣化的宣傳活動，深化不同年齡層市民對道路安全的認識，實現「路上零意外，香港人人愛」的願景。