4氫能項目准試驗 包括貨車小巴旅巴

【本報訊】環境及生態局領導的氫能源跨部門工作小組原則上同意多4個氫燃料試驗項目申請，至今累計有18個。該局昨日指出，試驗項目包括氫燃料電池貨車、小巴及旅遊巴等。機電工程署目標在2027年或之前完成擬備適用於香港發展情況的氫能標準認證模式。

小組參觀港鐵有軌電車 4個氫燃料試驗項目申請，包括在屯門望后石谷已修復堆填區利用太陽能製氫；試驗一輛氫燃料電池19座小巴及一輛55座旅遊巴作接送工友往來工地，及在工地內試驗3輛氫燃料電池「叉式起重車」；試驗一輛氫燃料電池中型貨車作跨境運輸用途；以及試驗一輛氫燃料電池輕型貨車於其青衣油庫作運輸用途。

政府在今年6月公布《香港氫能發展策略》，工作小組先後審視並原則上同意了18個開展氫能源試驗項目的申請。環境局稱，工作小組成員昨晨亦參觀港鐵正在進行的氫能源有軌電車研究試驗項目，該項目涉及氫能源列車在晚上非服務時間以非載客形式行駛部分屯門輕鐵路段，以收集數據評估氫能作為港鐵網絡潔淨能源選擇的技術可行性。至於在元朗凹頭建造的全港首個公眾加氫站亦預計於未來兩個月投入運作，為即將啟動試驗的3輛氫燃料電池洗街車補充氫燃料。

環境局表示，機電署與律政司正在草擬《氣體安全條例》修訂細節，以涵蓋氫燃料的安全規管，並計劃於明年向立法會提交法例修訂建議。為推動綠氫在香港應用的長遠發展，以及助力香港在綠色能源領域的發展，機電署聘請的顧問亦正為擬備適用於香港發展情況的氫能標準認證模式進行研究。