功夫茶：奪命工傷罰款9萬 團體斥放僱主過關

地盤要求追進度 明知危險繼續做 奪命工業意外無日無之，今年至今已有超過10名工友因此失去生命。工業傷亡權益會總幹事蕭倩文在《功夫茶》表示，法庭判罰欠阻嚇力，曾有一宗搭棚意外有工人墮地死亡，僱主即使有前科，亦只被判罰款9萬元，還容許分7年半攤還，一個月還1,000元，怒斥等於縱容僱主「過關」。反觀英國，不少致命工業意外涉事的公司董事被判即時入獄，香港往往緩刑了事。而日本的安全文化亦值得香港學習，例如當地地盤要求工人啟動機器前，向另一人指着相關機器並說出指令，以便有問題時互相提醒。

蕭倩文提及不少工友反映，上司經常要求「追進度」，故無奈地明知危險也繼續做。她認為工友要明白健康、性命、安全比薪水更重要；僱主、承建商、發展商亦應投放足夠資源，改善不安全狀況。蕭強調要有更具阻嚇力的判罰才能杜絕嚴重意外，但現在法庭無法釋出這訊息。她又以英國為例，一有嚴重意外發生，公司董事亦可能要入獄，但在香港即使有判囚個案，都是以緩刑為主，甚少即時入獄。

鑽空子避開勞處突擊巡查 對於勞工處巡查工地，蕭倩文指有兩種情況，一種是事先約定進行審核、審查，基本上整個地盤會停止運作讓他們檢查；另一種是突擊巡查，但就算勞工處想「突擊」，到了地盤門口入閘時，也要告知身份，地盤內一經廣播全部人便會停工。亦有被鑽空子情況，例如在勞工處巡查時間，工人不要上班，改為晚上上班，或者翌日才回來，巡查時無法看到危險工作，導致成效不彰。

蕭倩文指出，工地可藉高科技改善工作環境，勞工處最近亦釋出訊息，計劃用無人機協助巡查或意外後的調查，認為這是好事，至少可從高空監測到樓面的工作、地基，或外牆工程有否違規情況。她又指內地在意外調查方面比香港行得很前很快，不斷研發高科技，無論在工序上或安全上也應用到，例如無人機、機械狗，或以預製件興建建築物，減低危險性。

倡借鏡日本工友互相提醒 不過蕭倩文亦強調，科技只是輔助，最終還要靠安全意識，從安全教育入手時，一定要跨部門，不能只靠勞工處、發展局，因為各類工作也有風險，不單止地盤，例如教育局在制訂課程時已有安全的元素，學生將來投身社會後，亦有足夠的安全意識安排工作、從事設計，才能保護工人。蕭又認為，香港應學習日本地盤的安全文化，譬如要啟動機器時，便會指着相關機器並說出「我現在要啟動這機器」，一方面提醒自己不要鹵莽地按動，另一方面也讓人知道，自己有這一個動作。

對於承建商安全紀錄欠佳，蕭倩文指，雖然承建商若有嚴重意外便停標3至6個月，限制承接工務工程，但私人工程實難以管轄，同時太集中於大地盤，但忽略了小型工程、裝修維修工程、中小企等。她批評政府經常說「意外一宗也嫌太多」流於口號，要吸收深刻教訓才可多管齊下協助減少意外。

她又擔心，輸入勞工跟本港的安全標準及文化有所差異，認為要確保他們有相應技術、經驗及資歷，否則應接受嚴格及充分訓練才可工作，溝通上亦值得關注。