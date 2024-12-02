觀塘12‧6起80大熊貓遍布「自由空間」

【本報訊】更新舊區，說易行難，複雜而耗時。市建局行政總監韋志成昨發表網誌，稱早前在中上環推出「城蹤遊」並在一個月內獲逾1,500名市民報名參加，將借鑑其成功經驗，在其他舊區推展類似的措施和活動。當中，團隊將於觀塘市中心的「自由空間」，以及洗衣街/花墟道發展計劃（洗衣街項目）範圍內，舉辦聖誕節慶活動。前者會安排共80隻、最高達3米的大熊貓裝置，市民由本月6日起可到場與之打卡，以活動帶動市民、連繫社區。

聖誕將至，市建局團隊將於觀塘市中心舉辦大型節慶活動，以「蛻變」為主題，安排共80隻、身高0.5米至3米的大熊貓裝置，遍布在「自由空間」的不同角落，讓市民和遊客「打卡」。其中，兩隻1.5米高的大熊貓會化身為工業風的機械熊貓，及代表多元宇宙的太空人熊貓，以展現觀塘市中心由昔日的傳統工業區蛻變成香港第二個核心商業區。由本月6日起，市民可到訪「自由空間」欣賞各大熊貓裝置。在聖誕過後，團隊將為「自由空間」的大熊貓換上農曆「賀年新裝」，讓節日氣氛延續至明年3月。

月中花墟首辦戶外聖誕活動 至於洗衣街項目，團隊將率先在本月中旬，配合聖誕節氣氛，在花墟舉辦首個戶外聖誕節慶活動，為洗衣街與花墟道部分路段裝上燈飾，為花墟展現色彩。團隊又會在洗衣街與花墟道交界的行人空間設大型聖誕裝置，在聖誕節前的周末，與花墟部分商戶、地區團體合作，以花為題材，舉辦工作坊，與市民和遊客歡度佳節。