藝趣嘉年華煞科 10座4米高木偶巡遊

【本報訊】「渣打藝趣嘉年華」於前日起一連兩天在銅鑼灣維多利亞公園舉行。大會昨日在銅鑼灣街頭舉行大巡遊作為壓軸活動，約500名學生及舞蹈員組成的巡遊隊伍，由維園出發步行至東角道折返，10座約4米高的巨型木偶亦加入巡遊，為假日的銅鑼灣街頭帶來歡樂氣氛。為配合巡遊活動，維園附近一帶道路需實施交通改道。

展出逾千件藝術作品 今年嘉年華主題為法國作家凡爾納的小說《八十日環遊世界》，讓市民在現實中參與故事主角福克的歷險旅程，一睹世界各地的獨特色彩，如名勝古蹟、特色動物、交通工具及飲食文化等。主要節目包括15個互動藝術攤位、70個青少年藝術團隊的舞台表演、現場故事演講、非洲鼓樂坊，以及逾1,000件藝術作品展覽。

首屆「渣打藝趣嘉年華」於2001年在赤柱廣場舉行，2008年移師至維多利亞公園，2012年嘉年華的「壓軸巡遊」首次延伸至銅鑼灣鬧市。活動舉辦逾20年，主要透過藝術，訓練青少年創意、團隊合作、解難能力、領導才能和自信，近年每次均由約3,500名青年、本地及海外藝術家合力製作，每年平均吸引逾19萬名市民及遊客參加。