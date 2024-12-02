團體辦競技日 推動傷健共融

【本報訊】黑暗中對話（香港）基金會日前舉行「多元共融競技日」，邀請超過150位傷健人士同場參與及支持，透過特別設計的運動體驗遊戲，創造一個真實環境予企業員工及其親友，與多元人才相處互動。大會更邀請現役女子體操運動員黃曉盈、退役三項鐵人視障運動員朱健驊及現役輪椅劍擊運動員鍾婉萍等香港精英運動員出席，黃曉盈更成為基金會主席莊陳有的領跑員，首試「同理跑」競賽，共同分享共融時刻。

增強對不同能力者理解認同 莊陳有表示，希望透過活動增強社會對於不同能力人士的理解及認同，尤其商界與多元人才的交流互動至為重要。而2023年3月起，黑暗中對話號召100間企業，目標為多元人才合共提供100個就業機會，為企業提供顧問及配對服務，「Inclusive 100」運動至今已成功募集88間企業夥伴及提供88個就業機會予多元人才。

現役輪椅劍擊運動員鍾婉萍分享時指，自己並非具有先天運動優勢的人，更曾因身形矮小而被當時的教練勸退過，一度質疑自己的努力是否值得，但最終明白各人都有專長及限制，必先要不斷突破自我，一步一步向前行，才可取得進步及成功，而她至今已經3次代表香港參加殘奧運會。