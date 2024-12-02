強積金24周年晒成績 總資產1.32萬億

10年1.4倍增長 稱自願供款加強退休保障 香港強制性公積金（MPF）制度由2000年12月1日開始實施，迄今已24年。積金局主席劉麥嘉軒昨發表網誌，指截至2024年9月，強積金總資產已超過1.32萬億元，比10年前增長143%，是打工仔女重要的基本退休保障資源，不受人口持續高齡化和公共財政影響，具備可持續性。自2000年底已經開立並在過去24年來持續有供款的僱員供款帳戶當中，三分之一有自願性供款，這批帳戶所累積的強積金資產平均約為110萬元，顯示自願性供款加強退休保障的效力。

至於僱主和僱員的自願性供款，於2014年佔整體供款的比例為13%。經過10年演進，比例逐步上升，再加上2019年4月推出的可扣稅自願性供款（TVC），這些屬自願性的供款於2024年首3季佔整體供款的比例達24%。TVC受不少計劃成員歡迎，截至今年9月，TVC帳戶數目共有7.9萬個，較5年前同期的1.9萬個，高出3倍。截至今年9月底，累計供款已超過110億元。

積金局正進行供款水平檢討 劉麥嘉軒表示，積金局考慮到有打工仔女沒有時間或缺乏知識管理強積金投資，因而推出俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」（DIS），在2017年4月1日推出至今年9月，旗下的核心累積基金平均年率化淨回報達6.4%，遠高過同期的年率化通脹率的1.9%，亦跑贏其他基金種類0.5%至5.1%。此外，積金局正進行強積金供款的最低及最高有關入息水平2022至2026年周期的檢討，完成後會盡快向政府提交建議。

強積金即將迎來更多改革，包括「積金易」平台於今年6月投入運作所帶來的減費效應已陸續顯現；政府於明年5月1日實施取消強積金「對沖」安排，進一步壯大打工仔女的退休儲備；及明年內為強積金「全自由行」制訂具體方案和完成法例修訂，在「積金易」平台全面運作後盡快實行，讓打工仔女可更靈活地管理強積金，同時亦增強市場競爭，進一步創造減費空間。