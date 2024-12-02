醫健：藥到病除：談新生兒呼吸窘迫症候群成因與療法

當胎兒在母親的肚子裏，羊水浸泡着胎兒，胎兒只靠臍帶和胎盤吸收母體的氧氣。嬰兒出生後，隨着第一下啼哭聲，嬰兒的氣道被打開，自此學懂呼吸。但若嬰兒出生時肺部未完全成熟，肺部就會容易在呼吸時塌陷，患上新生兒呼吸窘迫症候群。

新生兒呼吸窘迫症候群是早產兒常見的疾病，通常出現在28周前出生的嬰兒身上，主要是因為肺部並未製造足夠的表面活性物質（surfactant），令肺泡未能完全擴張並且在呼吸時塌陷。患者主要出現呼吸困難、氣促、甚至發紫等症狀。醫生會使用人工插管輸送氧氣給患者，嚴重的甚至會使用呼吸機幫助患者呼吸。另外，醫生會利用呼吸管把人工表面活性物質運送到嬰兒的肺部，再不時把嬰兒轉換睡姿，以確保表面活性物質能均勻地分布在嬰兒的肺裏。若母親在34周前已有早產迹象，醫生亦可為母親注射類固醇針（俗稱強肺針），以促進嬰兒肺部的發展和表面活性物質的製造，減少新生兒患上呼吸窘迫症候群的風險。

呼吸窘迫症候群的症狀一般在嬰兒出生後的一星期內消失，若病情持續，可能會引發其他併發症，例如支氣管肺發育不良（BPD），因此早產兒出生後會住在加護病房中，醫生會密切監測着嬰兒的呼吸狀況、血氧濃度等，並隨時調整治療方案。醫生亦會利用胸部X光影像觀察嬰兒的肺部狀況來確定呼吸窘迫症候群的診斷，並排除其他可能引起呼吸困難的原因。

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