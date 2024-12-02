牙醫體驗日 增兒童關注口腔健康

【本報訊】香港大學牙醫學院轄下的「先進牙醫學研究所–香港大學牙醫專科診所」（IAD-MSC）與本港一所非牟利機構「明德兒童啟育中心」合作，並於11月16日為有額外需要兒童舉辦「小小牙醫體驗日」，邀請23名兒童、其家長及IAD-MSC兒童齒科駐院牙醫一同參與。診所希望定期舉辦有關活動，認為此舉有助減低兒童對看牙醫的焦慮，同時提高他們對口腔健康的關注和認知。

可嘗試為家長「檢查牙齒」 「小小牙醫體驗日」設有互動遊戲和特色活動，兒童披上醫生袍，化身「小牙醫」，除了學習口腔衞生知識外，更有機會嘗試為家長「檢查牙齒」。活動完結前，由IAD-MSC的駐院牙醫為兒童進行基本口腔檢查，讓家長了解子女的口腔衞生情況。當日活動順利完成，兒童積極參與活動，反應熱烈。

IAD-MSC由香港大學牙醫學院成立，提供7個不同的牙科專科培訓，包括兒童齒科。診所培訓本港的牙科專科醫生，並為患有嚴重及複雜口腔疾病的患者提供牙科護理。如有需要，兒童可在全身麻醉（GA）或監察麻醉（MAC）情況下接受專科治療，以確保治療過程順利。