秋祭儀式感謝79捐器官大愛恩人

【本報訊】為感謝器官捐贈者大愛無私為病人延續生命之光，多個醫護團體昨日與16名捐贈者家屬，在將軍澳華人永遠墳場舉行大愛恩人秋祭儀式。香港器官捐贈行動組召集人周嘉歡指紀念花園建成8年多以來，79位器官捐贈者的器官，已救活了230多位病人。有心臟移植康復者表示，獲得換心機會讓他重獲新生，現在積極投入義工工作，並透過運動強身健體，活出生命的姿采。

每日逾2000病人等候器官移植 當局指本港現時有超過38萬人登記成為器官捐贈者，但每日有2,000多名病人等候器官移植，捐贈者人數仍然不足，又呼籲市民，若有器官捐贈意願，要向家屬表達，同時提醒在2008年前填寫器官捐贈卡的人士，現時要重新登記，令資料可過渡至電腦系統。

心臟移植康復者馬暢初年輕時因為常在內地工作，飲食休息不定，生活習慣紊亂。他50多歲已有高血壓、糖尿病及冠心病等需要通波仔，心臟功能只剩不足30%。醫生說只有換心才能續命，等候3年後，於2019年接受心臟移植。他接受移植後，今年參加第5屆香港移植及透析人士運動會，更奪得飛鏢金牌及草地滾球銅牌的佳績。

另一名器官受贈者、香港運動協會主席黃炎華在20多年前也是因經常應酬，作息不定時，引致腎衰竭，後來獲得換腎機會而重生。但早前兩次患上新冠肺炎，令腎臟功能受影響，最近需要重新洗腎。他說，腎病患者經常感到疲倦，就如每天都要通宵工作一樣，而每次洗腎都要花上一整晚時間，還要跟從嚴謹的步驟及需要家人陪同，故器官移植才是最佳的治療方案。

另外，今年10月舉辦的第五屆香港移植及透析人士運動會，400多位運動員參加了9項運動比賽，其中12位運動員來自器官捐贈家庭，另外20位器官捐贈家屬亦到場為運動員頒獎，一齊見證器官移植康復者的成績。