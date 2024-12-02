綠色殯葬 18%使用率創歷史 籲提早規劃後事

多區共設13紀念花園 免費渡輪海上撒灰 香港殯儀題材電影《破．地獄》帶出了親情、生死和人生等的反思，大受觀眾歡迎屢創票房奇迹。環境及生態局局長表示，電影令他感受特別深刻，認為死亡不應該是禁忌，大眾應該及早作預備。他提到綠色殯葬的使用率從2014年的8.4%，增至今年截至10月的逾18%，創下歷年最高，並相信綠色殯葬將會愈來愈普及，他亦已經完成登記「綠色殯葬中央登記名冊」。

環境及生態局局長謝展寰昨日發表網誌表示，綠色殯葬服務申請簡單、環保簡約、費用低廉及免卻未來需辦理龕位續期，達到「去者善終，留者善別」。現時食環署轄下設有13個紀念花園，遍布港九新界，讓市民可立紀念牌匾及隨時追悼先人，預計在2025年落成啟用的沙田石門靈灰安置所亦設有紀念花園。食環署每周亦提供免費渡輪服務，供家人親友前往本港指定海域上撒灰。

設「渡船」寫下思念心意 謝展寰又提及食環署近年努力提高殯葬服務質素，為市民提供人性化及貼心的服務。例如2022年開設香港首個未滿24周離世胎兒的火化設施「永愛堂」，為以往未能使用一般殯葬服務的流產胎兒提供服務。另外，署方於今年4月起，推出紙製撒灰器和惜別花袋，可寫下對先人的思念及祝福，又設有木雕藝術品「渡船」，船身有標註不同的撒灰地點信箱，讓家屬投遞心意信箋，由食環署代為火化。

謝展寰又分享一名90多歲老先生和妻子的故事，兩人曾約定無論誰先離世，將另一半的骨灰撒在雞蛋花樹下。老先生認為，與其把妻子的骨灰困在骨灰龕位中，不如讓她安息在雞蛋花樹下，紀念花園的環境清爽又美麗，還可以恩澤大地。如今，老先生每天在家中向亡妻上香、還會不時回到紀念花園，向妻子送上親手編織的花環。

他指「死亡」一向是大家避諱的一個議題，但「生、老、病、死」是人生必經的階段，鼓勵大家提早為自己的生命做好規劃，以開明的態度與家人分享後事的意願。這樣，家人在處理後事安排時就不會手足無措，亦可以避免不必要的爭拗。