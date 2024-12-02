鯨魚擱淺大澳終命送 揭帆布袋纏消化系統

大嶼山大澳前晚有一條活體鯨魚擱淺，專家到場經初步評估後，相信牠已經受傷，背部見到有傷口。海洋公園獸醫即時為該條鯨魚打麻醉針，擬作進一步診斷。豈料，該條鯨魚懷疑因身體非常虛弱，在昨日凌晨診斷期間死亡。事後，鯨魚屍體被運到大欖一基地，最後被移送到漁護署大嶼山海岸公園石壁管理站進行解剖，發現鯨魚消化系統內，有一個大型帆布袋，其死因則有待進一步分析。

前晚7時許，一條長約6至7米活鯨魚於大澳岸邊擱淺，漁護署及海洋公園保育基金人員接報趕往現場。期間，12名大澳居民自發到場，利用浮波及帆布把鯨魚固定，然後拖往較深水的地方。從圖片可見，鯨魚的背部近頭位置，有多個傷口，部分傷口更流血，顯示傷勢頗為嚴重。專家到場後，即時展開拯救工作，並為該條鯨魚注射鎮靜劑，以作出詳細檢查和治療。

專家經初步調查顯示，該條鯨魚頭部的多處傷口，不排除遭蠔殼弄傷。現場消息稱，昨日凌晨時分，專家指該條鯨魚若情況不樂觀，或考慮為其「安樂死」減低痛苦。不過，該條鯨魚在接受治理期間傷重死亡。至昨日凌晨約5時，該條鯨魚屍體被運抵大欖執法部門基地。早上11時許，吊臂車運走鯨屍，移送到漁護署大嶼山海岸公園石壁管理站，讓專家解剖查驗死因。

漁護署表示，大澳水域發現一條鯨魚擱淺，經香港海洋公園獸醫初步評估認為，該條鯨魚已經受傷。當獸醫為該條鯨魚進行麻醉，以作進一步診斷期間，發現該條鯨魚的身體狀況非常虛弱，最終在診斷期間死亡，死亡時間為今日凌晨零時。漁護署人員與香港海洋公園獸醫為鯨魚屍體進行解剖，發現其身上有一些表面傷痕，可能因曾擱淺於淺水區域而造成。而在鯨魚的消化系統內，有一個約88厘米乘52厘米的大型帆布袋，其最終死因仍需要待進一步分析。

專家料為罕見「朗氏印太喙鯨」 香港海豚保育學會副會長麥希汶估計，該條鯨魚是喙鯨中的「朗氏印太喙鯨」，過去十多年本港未見過活體喙鯨，今年初亦只見到已擱淺的喙鯨屍體，今次發現活體喙鯨相當罕見，不排除牠在野外與其他鯨魚、鯊魚打架時受傷，才逃至陌生的香港海域，亦不排除鯨魚身上有其他毛病而導致迷路。喙鯨一直以來都較神秘，活體研究目擊記錄亦少，南中國海可能是其棲息地。多數喙鯨均因研究資料不足，無法判斷野外種群數量，而現時喙鯨有22種，可算是大家族。