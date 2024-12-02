一簽多行重啟 10分鐘辦妥手續 深圳居民：港住宿貴不選擇過夜

【本報訊】深圳居民赴港個人遊昨起恢復「一簽多行」簽注安排，同時擴展至持有居住證的非深圳戶籍居民。多名辦理簽注的深圳居民均指新措施方便來回兩地，日後會經常來港，但亦有居民指香港住宿成本貴，故會選擇即日返回深圳。

在深圳福田其中一個自助簽注機中心，昨晨有不少人到場辦理簽注，而羅湖的公安機關出入境管理機構，已經有人到場辦理簽證。在福田自助簽注機中心辦理簽注的深圳居民稱只用了大約10分鐘便完成手續，隨即搭高鐵前往香港旅遊，日後如果想再去香港，亦可以直接從家裏出發，不用再到公安局辦理簽注。但亦有居民「摸門釘」，因為首次簽注不能在自助機辦理，要待星期一到人工櫃位辦理，但整體覺得「一簽多行」對於需要經常到香港旅遊、探親及公幹的深圳居民十分方便。

當局：本地服務輸出仍須提升 至於擴大「一簽多行」後會否影響旅客在香港過夜的意欲，有深圳居民表示，要視乎行程需要，如果時間充足，仍會選擇在香港過夜，但亦有人指恢復「一簽多行」後，來往香港方便很多，加上香港住宿成本貴，因此會選擇即日返回深圳。本港財金官員指本地消費和服務輸出表現仍須進一步提升，而個人遊簽注等支持本港旅遊業發展的措施，加上本地零售及餐飲等各行業積極創新、提升效率和服務，將為本港的經濟增添活力。

財金官員除提及相關簽注措施外，又指香港國際機場三跑系統上周正式啟用，當局正繼續積極擴展香港的航空網絡，鼓勵航空公司開設更多航點和增加航班。該官員指上月香港與沙特阿拉伯利雅得恢復直航，加速推進兩地的交流合作，而今年到明年上半年，本地航空公司還新增到內地西寧、舟山、黃山、老撾萬象、美國達拉斯及印度海德拉巴的航班，而對外的航點增加，進一步鞏固和提升香港國際航空樞紐的地位和競爭力。