出差申領超額津貼 研發院CEO可「自己批核自己」

【本報訊】審計署上周發表的新一份審計報告，揭發創新科技署轄下「納米及先進材料研發院」，在申領膳宿津貼、批核酬酢開支等多方面，均有可以改善的地方。其中揭發研發院前行政總裁，在過去4年的公幹旅程，有7次食宿都超額，最多一次逾8萬元；又有員工有9次以個人理由延期逗留更改旅程，更有3次旅程的交通費用超額。

前任7度食宿爆額 最多一次逾8萬 審計署就該院在2019/20至2023/24年度30次公幹旅程的膳宿津貼申領共100萬元進行審查後，發現現行指引沒有訂明涉及行政總裁的膳宿津貼申領的批核人員，如涉及行政總裁的申領超過應得津貼，只需取得行政總裁本人批准，缺乏獨立監管。

報告又揭發有個案實際開支超過應得膳宿津貼，有33%（10次）公幹旅程，其中7次公幹旅程涉及時任行政總裁的酒店住宿費，需由研發院承擔超額部分，介乎5,292元至82,644元不等；及有4次均涉及時任行政總裁的公幹旅程餐費，要由研發院承擔超額部分，介乎607元至4,700元不等。審計署認為，要加強涉行政總裁申領膳宿津貼的指引及在切實可行的情況下，把離港公幹旅程的實際開支控制在應得的水平。

審計署又對過去4個年度進行的20次、涉機票費用合共200萬元的離港公幹旅程進行調查，發現有45%（9次）公幹的旅程安排曾作更改。

同一員工9次改行程延期逗留 在該9次旅程中，同一員工基於個人理由延期逗留，其中3次交通費用超額介乎2,300元至11,430元不等，當中部分金額由研發院先行支付，員工其後才償還。研發院的指引沒有訂明基於個人理由更改公幹旅程安排，包括涉及行政總裁的公幹旅程需要批准，亦沒有訂明相關的批核人員。審計署認為研發院需加強基於個人理由更改公幹旅程安排的指引，並採取措施，確保取得適當批核人員批准。