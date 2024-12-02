要聞港聞

大花筒公營機構 審計預告出手

政府及審計署均關注公職人員的操守問題。 政府及審計署均關注公職人員的操守問題。
政府及審計署均關注公職人員的操守問題。
揭研發院公幹豪使 促遏以權謀私流弊
政府現時面對千億元財政赤字，早前公布的審計報告發現創新科技署轄下「納米及先進材料研發院」，在申領膳宿津貼等有可改善地方，離港公幹亦有超額情況。審計署署長林智遠昨指政府及審計署均較關注公職人員的操守問題，認為不能以權謀私，影響政府形象及公帑運用。他直指部分公營機構沒有「應慳得慳」的心態，質疑「係咪已經使錢使慣咗、使多咗、無節制呢？」他強調未來會更注重、多下工夫在公營機構、基金或相關社福機構等，期望做到「如雷貫耳」的震懾效果。
林智遠在電視節目指過往審計報告已有跟進相關問題，對仍有人犯相關錯誤感到詫異，奇怪為何現時還有人犯上同樣情況。他指政府對公幹及膳宿等情況有指引，強調公職人員「為公而去做」，而非「為公而謀私」，影響政府全盤支出及形象。
質疑「使多咗無節制」 重點檢視
政府連續多年出現財赤，被問及對不同部門衡工量值的審計署，未來會否加強審視省錢情況，他指現屆政府較緊張公帑運用，現時不少公職人員都已「應慳得慳」，又指出現時政府支出正在收縮。但他指部分公營機構沒有這種心態，質疑「係咪已經使錢使慣咗、使多咗、無節制呢？」他表示，政府向來有檢視是否省錢、符合效益及效率，將會加強相關審視，尤其公營機構以及政府轄下基金，亦會研究將來可否覆蓋更多機構等。
他希望審計報告對其他公營機構、基金或相關社福機構有「如雷貫耳」的震懾效果，令他們引以為戒不應當旁觀者，而署方未來工作方向亦會更多關注公營機構。他又引用諺語「暴窮難抵、暴富難睇」，期望以衡工量值式的審計方式，做到全面覆蓋、如影隨形的效果。
對於政府部門貪污的情況，他指稱現時已減少，可能一年也找不到一兩宗個案，指政府指引和審批程序的大原則是要「跟足程序」，但也要看情況是否適合。他舉例，去不同的公幹可以坐商務位，但有時會向同事建議節省資源，認為準則是「做得好、做得快」，但最重要是「做得慳」。
審計粵港合作項目 長遠或需跨境
近年例如涉及長者醫療券的粵港兩地合作項目增加，被問及如何審計政府部門在內地使用公帑情況，他指部門在內地的支出亦會備存文件及數據在香港，但如果長遠希望做得更加到位及深入，有可能需要「過河」跨境進行。他指如果需要「過河」，需要國家審計署及省市審計署配合，甚至如果他們有時間，由他們審計同樣可以，但目前仍處於籌備階段 。
他續稱，署方已與內地加強溝通，亦有派員到內地培訓及參與部分審計工作。他又指特區政府與內地單位合作項目上，本港如在項目有支出，需將文件及數據帶回香港，相信署方應用數據問題不大。
審計報告揭發創新科技署轄下納米及先進材料研發院前行政總裁離港公幹食宿超額。審計報告揭發創新科技署轄下納米及先進材料研發院前行政總裁離港公幹食宿超額。
審計報告揭發創新科技署轄下納米及先進材料研發院前行政總裁離港公幹食宿超額。
納米及先進材料研發院在多方面均有可改善地方。納米及先進材料研發院在多方面均有可改善地方。
納米及先進材料研發院在多方面均有可改善地方。
第一手消息請下載on.cc東網 iPhone/ iPad/ Android/
本文連結 :
人人做記者
爆料方法 :
爆料熱線：
(852) 3600 3600
傳 真：
(852) 3600 8800
SMS：
(852) 6500 6500
電 郵：
omc@on.cc
網上爆料：
https://hk.on.cc/ireport/index.html
MMS：
ireport@on.cc