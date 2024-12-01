龍七公：平台工欠保障 政府必須正視

相信很多人都會通過網上平台買食品外賣，但今天的「外賣仔」跟以往餐廳外賣的不一樣，他們不是受僱於某餐廳，而是平台工作者。網上平台與旗下平台工作者簽訂的合約上，稱他們為「自僱人士」、「合作夥伴」，故未能享有一般僱員應有的工傷補償、最低工資、有薪假期、退休保障及各種福利。過去有很多平台工作者在工作期間發生嚴重意外，甚至導致死亡，網上平台公司為他們購買的保險補償，只有數千至十餘萬元，與《僱員補償條例》的保障相差十萬八千里，平台經濟變成血汗經濟。日前立法會通過由筆者提出的「保障平台工作者」議案，筆者希望政府盡快規管平台，並檢視《僱傭條例》及相關法例，以保障平台工作者的合理權益。

問題的關鍵是，平台工本質是甚麼，他們的身份屬於僱員嗎？在「斑馬到家」結業事件中，勞資審裁處裁定平台軟件是營利工具，屬公司所有，亦用作公司控制員工的工具，成為雙方確立僱傭關係而非「自僱」的理據，可惜勞審處的裁決不能成為有約束力的案例。但可以肯定的是，平台工表面自由，實際上網上平台以不同的手法加以控制，實施實時精細化管理，例如接單率的高低會影響之後的接單機會和單價，送貨的速度與獎金掛鈎，實際上對平台工的控制，有時比傳統外賣員有過之而無不及。

我不是否定平台經濟的價值，網上平台利用大數據和網絡技術，完成商戶與顧客之間的供求訊息配對，從中獲得利潤；消費者的需求也能透過電子平台，更快、更精準地得到滿足；商戶亦有機會得到更多的客戶和商機。平台經濟能促進經濟效率，拉動需求，是一種新質生產力。但有新質生產力，自然就有「新質勞動關係」。網上平台為工作者提供靈活的工作機會，但對這種新質勞動關係，不應放任自由市場無序發展，無視工作者應有的基本權利。

惡性循環 意外頻生 平台公司將平台工歸類為「自僱人士」以規避僱主的義務，減輕成本增加利潤。平台工入行門檻低，他們多屬朝不保夕的弱勢勞動者，議價能力低，也是承受風險能力較弱的一群，與平台、商戶、消費者的博弈中處於被動位置。平台很多的不合理要求，例如不合理的送餐速度、送餐單價日趨下降等，只能默默承受。他們為了維持收入，只好延長工作時間，甚至不惜違反交通安全來追趕送遞時限。平台以演算法「困住騎手」的手法，變成惡性循環，意外頻生。

筆者3年前提出過相同議案但被否決，今次獲得通過，體現了在完善選舉制度下，議員對弱勢勞工多了一分關懷。爭取勞工權益從來不是坦途，今年三中全會決議中已確定了對新就業形態勞動者的保障；新加坡、英國等對平台工的立法保障亦極具參考價值，我們要求從工傷補償、三方協商機制、合理公平算法等方面，在本屆政府完成立法，讓平台真正地產生經濟動力，而不是帶來血汗和壓榨。