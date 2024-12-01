自成一家：美朝關係難有突破

冷戰結束後，美國的北韓政策，一直是在有限接觸和孤立施壓之間游走，但效果一般。特朗普作為非傳統建制派出身的領導人，在第一次執政期間大膽與北韓最高領導人金正恩進行3次會晤，有效緩和了朝鮮半島局勢。特朗普再次當選，似乎有意繼續推動個人與金正恩的私交，據悉其團隊正尋求與金正恩直接對話。

這種採用自上而下、直接對話的外交方式，也符合特朗普的行事風格，好處是可以避免一些中間環節的干擾，更快地解決問題。依我來看，特朗普可能會考慮以經濟獎勵換取北韓凍結發展核計劃，也有可能減少美韓聯合軍演的頻率或規模，以游說北韓降低對抗。

如果特朗普能實施以上策略，理論上的確有望為朝鮮半島的緊張局勢降溫。不過，特朗普在上屆任期內與金正恩多次會晤，試圖探索無核化路徑，最終都未能達成實質性的協議，說明各國在處理外交關係時，國家利益從來都是最高層面的考量，所謂個人友情只是錦上添花的配菜而已。更何況，特朗普致力改善與北韓關係，最大目的是要圍堵中國。但他的外交政策風格充滿高度不確定性，往往會根據本身利益突然大幅調整。這意味特金二人長遠很難建立互信，美朝關係也難有突破。

相比之下，中朝在地區安全認知方面確實存有分歧，平壤堅持擁核自保，把核武視為國家安全的最後保障；北京則更注重地區穩定，擔心北韓擁核會引發連鎖反應，最終損害中國利益。但無論如何，應對美國的挑釁是中朝一致的目標，尤其是北韓要保障安全，仍需依賴中國。換言之，兩國有時候會關係惡化，但再差也差不到哪裏去。一旦來自美國的壓力增大，雙方又會有默契的走在一起。