冰鑑春秋：烏克蘭預示台灣未來

還剩一個多月就要下台，拜登卻仍積極介入烏克蘭戰事，要求烏國將徵兵年齡從25歲下修到18歲，並修改相關動員法令以彌補戰場上嚴重短缺的人力。準備在卸任前再支援烏國數十億美元的拜登強調，烏國擁有足夠武器，當前最急迫的是增加兵力。白宮國家安全委員會發言人薩維特指「人力是烏克蘭目前最迫切的需求」，表示美國願意加強訓練能力，前提是烏國採取措施填補兵力缺口。

烏克蘭自己評估前線還需要填補至少16萬兵力，才能與俄國抗衡，但西方國家卻認為這個數量遠遠不夠，必須再大幅擴編軍隊規模，以因應戰爭需求。那麼，烏克蘭到底還需要多少兵源才夠用？

戰前烏國人口約4,100萬，戰爭爆發後外逃約1,300萬，烏東俄佔區人口約760萬，戰爭中死傷約70萬，也就是說，目前烏克蘭政府控制的人口，僅剩下2,000萬左右。而烏軍目前規模已高達100萬人，之前已損失了一整個世代的男性人口，再這樣徵兵下去，就算戰爭停止，也要花上數十年才有可能恢復。

而烏克蘭總統澤連斯基一直抱怨，西方不僅限制他對俄羅斯使用的武器，給部隊的裝備也嚴重不足，換言之，北約提供了小量裝備，卻要求烏克蘭用年輕人的生命去擋住俄羅斯的炮火，這難道是另一種種族滅絕計劃？

台灣曾有人說「這一刻，我們都是烏克蘭人」，但殘酷的現實顯示，現在的台灣當然不是烏克蘭，可烏克蘭卻很可能正在預示台灣的未來。民進黨遵照美國的指令，堅持要將未成年的高中生納入「全民防衞動員法」，和現在美國對烏國的要求，簡直就是一模一樣，思之令人毛骨悚然！台灣不該成為烏克蘭，台灣年輕人要找出讓自己活下去的路。