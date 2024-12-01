橫眉冷看：行運醫生醫病尾

俗語說：「行運醫生醫病尾」，患者久病之後，本來已接近痊愈，再由一個好運的醫生接手，藥一到，病便除，但這不代表醫者高明，只是他的運氣好罷了。美國候任總統特朗普確是個幸運的人，很可能上任未幾就可以平息俄烏之戰。

俄烏戰爭爆發初期，有約九成烏克蘭人主張抗戰到底，反對以領土交換和平，但隨着戰事一年復一年，愈來愈多烏克蘭人願意面對現實，他們明白到烏軍要想轉敗為勝，要想收復失地，幾乎是沒有盼頭。根據最新民意調查顯示，只有38%的烏克蘭人希望繼續抗戰；相反，認為即使割讓土地，也應該開展和談的受訪者，高達52%。

俄羅斯總統普京曾說，當今不少歐洲國家的領袖都缺乏遠見，不擅長計算政治後果。烏克蘭總統澤連斯基終日叨念着，想加入西歐陣營，如今雖未成功，卻早已沾上西歐領袖鼠目寸光的特質。戰爭未爆發之前，烏克蘭拚命想擠進北約陣營，那是一錯；戰爭爆發之後，烏國主動關上對俄的談判大門，又是一錯。這錯上加錯，都是緣於烏克蘭的管治者，缺乏對政治局勢的前瞻能力。

這場戰爭爆發未幾，本欄已指出俄烏兩國的實力太懸殊，烏克蘭即使得到北約的軍援，也是不濟事，只能盡快割地求和。烏克蘭人要是感到不忿，也只能效法昔日的中國大陸，暫且容許台灣分離出去，待時機成熟時再設法討回。金融市場上有所謂「止蝕」行動，在戰場上也是一樣，眼見勢色不對，就該馬上喊停，必須將損失減至最低。

現在烏軍節節敗退，根本已無力支撐，待至特朗普上台，肯定是要求俄烏雙方就地停火，如此一來，烏克蘭損失的國土，會比過去任何時候都要多。